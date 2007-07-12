Президент назначил своими советниками Кармазина и Куйбиду
19:35, 12 июля 2007Общество
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Текст указов - на официальном сайте
|Юрий КАРМАЗИН
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. 49-летний В.КУЙБИДА является кандидатом физико-математических наук, кандидатом юридических наук, профессором, доктором наук государственного управления. Был народным депутатом ІІІ и V созывов, избирался мэром Львова. Является заместителем председателя Народного Руха Украины.
49-летний Ю.КАРМАЗИН по специальности юрист. Избирался народным депутатом ІІ, ІІІ и ІV созывов. Возглавляет Партию защитников Отчизны.
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