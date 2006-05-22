В центре Львова горит жилой дом

09:04, 22 мая 2006
Общество
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Пожарникам 7 часов не удается остановить огонь

Сегодня около 2 часов ночи на одной из улиц старинной части Львова – улице Природной - вспыхнул пожар в подвале 5-этажного жилого дома.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, пожар продолжается до сих пор.

Специалистам Министерства чрезвычайных ситуаций не удается локализовать огонь, поскольку сложное планирование старинного дома, а также множество перестроек, самовольно сделанных жителями, не дают доступа пожарникам к эпицентру огня, где предельно высокая температура и сильная задымленность, охватившая несколько сот метров вокруг горящего дома.

Как сообщил П.Василенко, из дома эвакуированы все жители – больше 30 человек. Пострадавших нет. На месте происшествия работает специальная техника по отбору задымленности со специальными баллонами для подачи воздуха спасателям, которые вынуждены работать в таком сложном пожаре. Действия спасателей на месте координирует лично начальник ГУ МЧС во Львовские области Сергей ДМИТРОВСКИЙ.

На данный момент угрозы прилегающим домам нет.

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