По требованию жителей Троещины застройщик меняет скандальный проект

АО "Киевгорстрой" приостановило скандальное строительство торгового центра на столичной Троещине, и работает над внесением изменений в существующий проект, сообщает ТСН со ссылкой на президента строительной компании Михаила ГОЛИЦУ.

"Строительные работы теперь не ведутся. Что касается наших договоренностей с жителями, они заключаются в том, что компания не будет строить жилые дома, не будет строить паркинг, потому что он должен быть расположен близко к жилым домам. Мы договорились до того, что мы предложим вариант торгового центра с объектами социальной инфраструктуры", - сказал он.

По словам М.ГОЛИЦЫ, "Киевгорстрой" намерен уже в сентябре представить измененный вариант проекта. Пересмотр проекта приведет к снижению стоимости объекта, отметил президент холдинга, не уточнив сумму, о которой может идти речь.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Троещине были жестоко избиты люди, которые защищали зеленую территорию у своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались возле стройплощадки и пытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили травмы тяжелыми предметами.

22 августа представители застройщика вынуждали председателя КГГА уехать с места скандального строительства на Троещине, куда он прибыл с предписанием прокуратуры о демонтаже установленного ограждения, применяя слезоточивый газ и камни. Вместе с тем, городской власти в этот день удалось демонтировать строительный забор. В КГГА подчеркнули, что застройка данного участка ведется с нарушением законодательства, поскольку сроки действия разрешения на строительство и ордера на временное нарушение благоустройства истекли еще в декабре 2010 года.

26 августа прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного 18 августа во время стихийного митинга жителей массива Троещина против строительства торгового центра.