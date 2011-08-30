«Укрзализныця» перечислила в бюджет и целевые фонды 8,5 млрд

На протяжении 8 месяцев 2011 года «Укрзализныцей» уплачено в бюджет и государственные целевые фонды платежей в размере более 8,5 млрд. грн., что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в государственный бюджет было уплачено почти 3,5 млрд. грн., в Пенсионный фонд - более 3,5 млрд. грн., в местные бюджеты - более 1,4 млрд. грн.

Напомним, в 2010 году железными дорогами Украины было уплачено 12,6 млрд. грн., в том числе в государственный бюджет - 5,3 млрд. грн, в местный бюджет и государственные целевые фонды - 7,3 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев «Укрзализныцей» уплачено в бюджет и государственные целевые фонды почти 6,4 млрд. грн., что больше соответствующего периода прошлого года на 9%. Из этой суммы в госбюджет оплачено около 2,8 млрд. грн., что больше отчета 6 месяцев 2010 года на 11,1%. Кроме того, за 6 месяцев 2011 года размер среднемесячной заработной платы по железным дорогам Украины составил 3112,7 грн., что выше соответствующего периода прошлого года на 16,7%. В целом к концу 2011 года предусматривается повышение заработной платы на 20%, тогда как финансовым планом было заложено 15%.