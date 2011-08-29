Депутата, грозившего убить губернатора, арестовали
Идет досудебное следствие
Шевченковский районный суд Черновцов принял решение взять под стражу задержанного милицией депутата Першотравневого райсовета Черновцов Юрия ЯКУБОВСКОГО, который угрожал убийством председателю ОГА Михаилу ПАПИЕВУ, заместителю мэра города и председателю Першотравневого райсовета Черновцов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Кроме того, прокурором области Петром КОВАЛЕМ в отношении Ю.ЯКУБОВСКОГО возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение огнестрельного оружия).
Подозреваемый был задержан в середине августа. Досудебное следствие по делу продолжается.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах депутат Первомайского районного совета Ю.ЯКУБОВСКИЙ угрожал взорвать жилище и убить председателя Черновицкой ОГА М.ПАПИЕВА. Физической расправой депутат также угрожал одному из заместителей городского председателя Черновцов и председателю Первомайского районного совета города. С соответствующими заявлениями они обратились в областную прокуратуру.
Позже стало известно, что Ю.ЯКУБОВСКИЙ также угрожал работникам психиатрической больницы, в которой работал до июля этого года. В частности, он явился в психбольницу в каске и с ножом.
В свое время Ю.ЯКУБОВСКИЙ работал в СБУ, откуда уволился в звании подполковника.
Во время обыска в его доме была найдена каска, китайский нож и зарегистрированный карабин СКМ. Однако регистрация карабина последние два года не продлевалась.