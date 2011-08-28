WikiLeaks: США поддерживали устранение с газового рынка РосУкрЭнерго

Правительство США всегда поддерживало устранение с газового рынка Украины компаний-посредников «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго».

Как сообщает ZN.UA, об этом говорится в депеше посла США в Украине Уильяма ТЕЙЛОРА от 8 января 2008 года, обнародованной на сайте WikiLeaks.

«ТИМОШЕНКО заявляла о своем намерении устранить „РосУкрЭнерго“ и „Укргазэнерго“ в качестве посредников на газовом рынке — цель, которую всегда поддерживало правительство США», — говорится в депеше.

В депеше идет речь об ограничении Национальной комиссией регулировании энергетики объема поставок газа для «Укргазэнерго» — совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» в 2008 году до 5 млрд. куб. м, по сравнению с 40 млрд. куб. м в 2007 году.

В посольстве США считали, что фактическая монополия «Укргазэнерго» на прямые поставки промышленным предприятиям приводит к существенным убыткам НАК «Нафтогаз Украины», которая к тому же не получает дивидендов от «Укргазэнерго», хотя ей принадлежит 50% в СП.

ZN.UA напоминает, что компания «РосУкрЭнерго» была устранена с газового рынка Украины в январе 2009 года после подписания газовых контрактов с Россией.

С июня Печерский районный суд Киева рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании этих контрактов.