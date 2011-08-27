Российскую туристку изнасиловали в пятизвездочном отеле в Хургаде

Российская туристка, подвергшаяся накануне нападению в отеле города Хургада в Египте, проведет в больнице еще по крайней мере две недели, сообщил в субботу журналистам главврач частного госпиталя Egyptian Hospital, где проходит лечение россиянка, Абдель Кадер Девадар.

Девушке наложили швы на голову, лицо. У пациентки множественные гематомы, сильные ожоги рук и шеи.

По словам россиянина, который нашел девушку на территории одного из пятизвездочных отелей египетского курорта и далее сопровождал в госпиталь, ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу. Неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником гостиницы, проник в номер 22-летней россиянки. Набросившись на девушку, он начал душить и избивать ее, затем затащил в ванную комнату, где поливал горячей водой. По словам знакомого потерпевшей, она также подверглась сексуальному насилию. После нападения пострадавшая была доставлена в госпиталь Хургады.

Главным подозреваемым в нападении считается один из служащих отеля. В настоящее время он задержан полицией. Пострадавшая запомнила приметы и одежду нападавшего, а позднее опознала его по предоставленной фотографии.

В случае, если вина подозреваемого в нападении на россиянку будет доказана, ему, согласно египетскому законодательству, в зависимости от тяжести совершенного преступления, грозит наказание от пяти лет лишения свободы до смертной казни.

РИА Новости