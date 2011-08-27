Недалеко от Алушты затонул катер
10:14, 27 августа 2011Общество
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Обеспечивал работу плавающего крана
В Крыму недалеко от Алушты в Черном море затонул катер „Комсомолец Гуцал”, обеспечивающий работу плавающего крана „Черноморец-1”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера, 26 августа, в 17.10 в 2 км от берега.
Жертв и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.
Правоохранительными органами проводится расследование.
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