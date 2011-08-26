В СМИ будет объявление о наборе детей в украинский класс в Москве

В российских СМИ будет размещено объявление о наборе детей в украинский класс в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

“После организованной посольством общей встречи активистов украинского общества с министром образования России Андреем ФУРСЕНКО создана совместная рабочая группа, в которую входят как украинцы, так и специалисты правительства Москвы и Минобразования России. Сейчас они уже согласовали окончательный текст объявления, которое будет распространено в российской прессе и через другие каналы, с предложением к родителям, которые желают, чтобы их дети изучали украинский язык, обращаться с соответствующими заявлениями”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что это полностью будет отвечать российскому законодательству.

“Главное, что для создания на первом этапе украинского класса, а затем школы в Москве (впоследствии - и в Санкт-Петербурге), необходимо иметь гарантированное количество желающих”, - добавил он.

По словам посла, со стороны властей Москвы никаких проблем нет, они готовы выделить под такой эксперимент необходимы школьные помещения.

В.ЕЛЬЧЕНКО выразил надежду, что в дальнейшем такой класс будет преобразован в школу.

“Я думаю, что такую цель ставить нужно. Другое дело, что украинская диаспора (особенно в Москве) очень часто жалуется, что нет школы, а когда им ставишь вопрос конкретно - давайте заявления родителей, то их собирается очень мало. В этот раз, я надеюсь, слова не разойдутся с делом, и наконец этот проект будет реализован”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 августа министр правительства Москвы, руководитель департамента образования российской столицы Исаак КАЛИНА сообщил, что в Москве не будут открываться украинские классы с 1 сентября из-за отсутствия школьников. «Мы готовы открыть классы с любым языком (обучения), если есть соответствующие заявления от родителей», - сказал И.КАЛИНА. Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, есть ли такие заявления, он отрицательно покачал головой.

4 июня министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выразил надежду, что первые украинские классы в гимназиях Москвы и Санкт-Петербурга откроются 1 сентября этого года.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, велись переговоры с департаментами образования двух российских городов, чтобы определить авторитетные гимназии для открытия украинских классов.

3 июня министр образования и науки РФ А.ФУРСЕНКО заявил, что его ведомство поддерживает создание украинских гимназий в Москве и Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, во время встречи с украинским обществом 15 июня А.ФУРСЕНКО заявил, что украинская диаспора в РФ также должна нести ответственность за заполнение украинских школ в Москве и Санкт-Петербурге.