Луганские пограничники задержали гражданку Узбекистана с двумя детьми

Гражданку Узбекистана, которая незаконно пересекла государственную границу со стороны России с двумя несовершеннолетними детьми, задержали работники правоохранительных органов отдела пограничной службы «Милово».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины.

Как объяснила 29-летняя гражданка Узбекистана, она пыталась попасть в Украину в обход пункта пропуска в связи с отсутствием должным образом оформленных документов на детей.

В отношении задержанной составлены документы административного производства. Меру ответственности каждого определит суд.