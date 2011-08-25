Луганские пограничники задержали гражданку Узбекистана с двумя детьми
23:53, 25 августа 2011Общество
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Сообщает Госпогранслужбы
Гражданку Узбекистана, которая незаконно пересекла государственную границу со стороны России с двумя несовершеннолетними детьми, задержали работники правоохранительных органов отдела пограничной службы «Милово».
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины.
Как объяснила 29-летняя гражданка Узбекистана, она пыталась попасть в Украину в обход пункта пропуска в связи с отсутствием должным образом оформленных документов на детей.
В отношении задержанной составлены документы административного производства. Меру ответственности каждого определит суд.
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