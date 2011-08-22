Где Украине место по шкале «диктатура – полная демократия» (опрос)

Большинство украинцев не видит позитивных достижений за годы независимости государства ни в одной из сфер жизни.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, который был проведено в августе текущего года.

Согласно данным опроса, 47,1% украинцев ответили, что за время независимости Украина не достигла лучших результатов в ни одной из сфер жизни.

Положительно граждане оценивают лишь духовную сферу: 17% опрошенных считают, что в этой сфере было достигнуто больше всего позитивных результатов, 15% - меньше всего позитивов.

В то же время подавляющее большинство населения считает, что Украина не достигла позитивных результатов во всех других сферах. В частности, 51% респондентов негативно оценил реформирование экономической системы (по мнению только 6% опрошенных достижения были). 52% опрошенных считают, что Украина не достигла позитивных результатов в увеличении промышленного производства (7% респондентов оценили положительно достижения этой сфере). 59% опрошенных негативно оценили реформирование отрасли сельского хозяйства (4% - положительно). В то же время 23% респондентов считает, что Украина не достигла результатов в совершенствовании внешней политики (10% оценили эту сферу положительно).

На шкале «диктатура – полная демократия» граждане располагают Украину посредине, то есть определяют режим в Украине как полудемократический. В начале измерений, в мае 2004 года (при режиме Леонида КУЧМЫ и еще до начала президентских выборов и событий Помаранчевой революции), население оценило состояние демократии в Украине на 4.85 балла, то есть как «промежуточный», полудемократический статус, в то же время несколько ближе к диктатуре, чем к демократии. В июне 2006 года уровень демократии был оценен значительно выше – на 5.5 балла, тоже как промежуточный между демократией и диктатурой. В дальнейшем оценки состояния демократии несколько снизились – 5.1 в декабре 2009 года и в июне 2011 года.

На протяжении всего времени измерения (с мая 2004 года) граждане Украины считали, что именно демократия является наиболее желаемым типом политического строя для Украины. Максимальной поддержка демократического уклада была в июне 2006 г. (52%) и в июне 2010 (52%), минимальной – в декабре 2009 года, накануне президентских выборов, когда поддержка демократии (36%) и поддержка авторитаризма (30%) почти сравнялись.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 10 по 17 августа 2011 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Были опрошены 2007 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Исследование проведено в рамках проекта «Объединяемся ради реформ (UNITER)», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Социологические исследования 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов были проведены Фондом «Демократические инициативы» в сотрудничестве с разными социологическими центрами: «Социс» (2001), «Социальный мониторинг» (2004), «Юкрейниан социолоджи сервис» (2006, 2007, 2008, 2009 годы, октябрь 2010 года), Центр Разумкова (июнь 2010 года). Детальные результаты этих исследований размещены на сайте Фонда «Демократические инициативы» в разделе «Опросы».