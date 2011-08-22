В Киеве обстреляли автомобиль одного из руководителей телеканала ТВі

Сегодня под офисом телеканала ТВі был обстрелян автомобиль директора по производству Екатерины ЕРМОЛОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

Сама Е.ЕРМОЛОВИЧ незадолго до этого вышла из автомобиля.

«По свидетельствам очевидцев, выстрелы были произведены из автомобиля БМВ-5 черного цвета», - говорится в сообщении.

Телеканал обратился к правоохранительным органам относительно расследования этого инцидента.