В Киеве обстреляли автомобиль одного из руководителей телеканала ТВі
17:27, 22 августа 2011Общество
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Палили из черного БМВ
Сегодня под офисом телеканала ТВі был обстрелян автомобиль директора по производству Екатерины ЕРМОЛОВИЧ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.
Сама Е.ЕРМОЛОВИЧ незадолго до этого вышла из автомобиля.
«По свидетельствам очевидцев, выстрелы были произведены из автомобиля БМВ-5 черного цвета», - говорится в сообщении.
Телеканал обратился к правоохранительным органам относительно расследования этого инцидента.
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