В университетах Киева на взятках поймали доцента и декана

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении доцента Университета гражданской защиты Украины по факту получения взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что он получил взятку в размере 300 дол. за выдачу свидетельства о прохождении специального обучения.

Кроме того, прокуратурой Деснянского района возбуждено уголовное дело в отношении декана одного из факультетов Киевского университета туризма, экономики и права, которая за взятку в размере 1500 дол. обещала посодействовать в успешной сдаче вступительных экзаменов.