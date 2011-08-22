В университетах Киева на взятках поймали доцента и декана
15:02, 22 августа 2011Общество
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Прокуратура возбудила уголовное дело
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении доцента Университета гражданской защиты Украины по факту получения взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Установлено, что он получил взятку в размере 300 дол. за выдачу свидетельства о прохождении специального обучения.
Кроме того, прокуратурой Деснянского района возбуждено уголовное дело в отношении декана одного из факультетов Киевского университета туризма, экономики и права, которая за взятку в размере 1500 дол. обещала посодействовать в успешной сдаче вступительных экзаменов.
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