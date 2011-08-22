В Киеве задержали группу воров, которые обокрали более 20 квартир

Работники уголовного розыска Соломенского районного управления столичной милиции задержали группу воров, которые обокрали более 20 квартир.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в состав группы входили четыре человека, среди которых была девушка. Все они - наркоманы с многолетним стажем. Молодые люди грабили квартиры, чтобы иметь деньги на приобретение наркотиков. Один из членов группы уже был ранее судим.

Воры пользовались услугами такси. Один автомобиль привозил их по выбранному адресу, второй, обязательно другой фирмы, служил для отступления. Девушка первой заходила в многоэтажку. Она звонила в каждую квартиру, поскольку на нее была возложена обязанность искать квартиры, хозяев которых не было дома. Затем другие члены преступной группы, пользуясь слесарными инструментами, чтобы не создавать много шума, выламывали дверь. Грабители забирали украшения, деньги, аудио-, видеотехнику небольших размеров, ноутбуки.

Оперативники почти три месяца занимались розыском этих воров.

Сейчас задержанным выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 185 Уголовного кодекса Украины «Кража с проникновением в жилище». На данное время проведены экспертизы и следственные действия доказывают причастность подозреваемых к совершению более 20 преступлений, 9 из которых – в Соломенском районе.

Законодательством им предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.