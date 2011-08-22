Пассажир поезда «Москва-Будапешт» взял в заложники трех человек

Пассажир поезда «Москва-Будапешт», гражданин Сербии взял в заложники своих попутчиков, трех граждан Хорватии.

Как сообщил УНИАН исполняющий обязанности главного специалиста по связям с общественностью Управления МВД Украины на Львовской железной дороге Сергей ЕФИМОВ, инцидент произошел 21 августа на станции «Львов».

«Поезд прибыл в 20.50. К работникам милиции линейного отдела обратилась проводник вагона № 6 поезда «Москва-Будапешт», которая сообщила, что один из пассажиров в ее вагоне заблокировал в купе трех своих попутчиков, размахивает ножом и требует встречи с милиционерами», - сообщил С.ЕФИМОВ.

На место происшествия немедленно прибыла оперативная группа, о происшествии был проинформирован начальник Управления МВД Украины на Львовской железной дороге. Прибыв к поезду, стражи порядка установили, что пассажир, который выдвинул требования, является гражданином Сербии и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и психологического возбуждения. 34-летний гражданин Сербии заявил работникам милиции, что взял в заложники в купе трех хорватов и требует встречи с сотрудниками посольства своей страны, врачом и представителями украинских властей. В случае невыполнения его требований, иностранец грозился расправиться с хорватами или покончить жизнь самоубийством.

Об этом происшествии был проинформирован Антитеррористический центр СБУ во Львовской области. На станцию «Львов» немедленно прибыли представители всех силовых структур области, специальная группа два часа вела переговоры с иностранцем.

По итогам проведенных мероприятий и переговоров гражданин Сербии добровольно отпустил заложников, работники милиции доставили его в дежурную часть линейного отдела милиции на станции «Львов».

Поезд отправился с задержкой на 2 часа 15 минут.

В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия проводится расследование.