В Киевской области в результате взрыва артснаряда погиб человек

В селе Каменка Вышгородского района Киевской области на частном подворье произошел взрыв артиллерийского снаряда, в результате которого погиб 1 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в 22 часа.

Взрыв артснаряда времен Великой Отечественной войны произошел в результате неосторожное обращение с ним.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.