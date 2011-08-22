В Киевской области в результате взрыва артснаряда погиб человек

08:48, 22 августа 2011
Общество
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На частном подворье

В селе Каменка Вышгородского района Киевской области на частном подворье произошел взрыв артиллерийского снаряда, в результате которого погиб 1 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в 22 часа.

Взрыв артснаряда времен Великой Отечественной войны произошел в результате неосторожное обращение с ним.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

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