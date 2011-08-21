Избран председатель Украинского всемирного координационного совета

Новым председателем Украинского всемирного координационного совета избран Михаил РАТУШНЫЙ, который до этого был заместителем председателя УВКС.

Как сообщает Gazeta.ua, делегаты от Восточной и Западной диаспор кандидатом на пост председателя выдвинули М.РАТУШНОГО, а представители «четвертой волны» эмигрантов своим кандидатом выдвинули Мирославу РОЗДОЛЬСКУЮ.

«Понимаю, что не имею никаких шансов быть избранной председателем, но ради демократического выбора, которого я не увидела на форуме, я не буду снимать свою кандидатуру", - заявила М.РОЗДОЛЬСКАЯ. За нее проголосовал 31 делегат, за М.РАТУШНОГО было отдано 176 голосов.