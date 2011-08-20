Из-за двух мобилок мужчина убил трех человек

В Запорожской области из-за двух мобильных телефонов и двух флаконов парфюмерии местный житель убил трех человек и ранил еще двоих.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, тройное убийство и два покушения на убийство были совершены сегодня ночью в Каменко-Днепровском районе области.

«Сегодня ночью поступило сообщение из поселка Водяное о том, что в одном из частных домов обнаружены мертвыми молодая женщина, двое мужчин и еще один мужчина в тяжелейшем состоянии. Выехав на место происшествия, сотрудники уголовного розыска совместно с прокуратурой установили, что преступление совершил ранее судимый за убийство мужчина 1983 года рождения, с которым девушка познакомилась накануне и привела его в свою компанию», - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, убив трех человек злоумышленник вынес из дома два мобильных телефона, флакон духов убитой девушки и туалетную воду одного из мужчин, которых зарезал. Четвертый, находившийся в доме мужчина, остался жив только благодаря тому, что увидев, что случилось с его товарищами, притворился мертвым после первых ножевых ударов.

В прокуратуре также сообщили, что после совершения преступления злоумышленник едва не убил еще одного местного жителя: встретив на улице двух мужчин с собакой попросил закурить и услышав, что сигарет нет без дальнейших разговоров ударил одного из них ножом. Второму мужчине удалось бежать и спрятаться от нападавшего на кладбище.

«На сегодняшний день злоумышленник задержан, двое пострадавших – получивших не смертельные ранения находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения тройного убийства и покушения на убийство еще двоих человек», - сообщили в прокуратуре. Также уточнили, что задержанный в обязательном порядке будет направлен для прохождения психиатрической экспертизы.