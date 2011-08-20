СБУ закрыла подпольный цех по выплавке алюминия

В Херсонской области СБУ раскрыла и пресекла преступную деятельность группы лиц из числа граждан Украины и Турции, которые организовали подпольный завод поз металлургической переработке отходов цветных металлов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как говорится в сообщении, 11 августа сотрудники СБУ задержали двух местных жителей и гражданина Турции, выплавлявших алюминий на территории бывшей автобазы в поселке Новоалексеевка Генического района.

Задержанные работали на самодельном оборудовании (плавильная печь, измельчитель сырья, механическое решето, мельница для измельчения отходов, емкость для накопления жидких отходов), которое не отвечало пожарно-техническим требованиям и вырабатывало опасные выбросы в атмосферу. Кроме того, незаконная деятельность сопровождалась накоплением значительного количества опасных отходов в курортной зоне, которые нуждаются в специальной утилизации. Какие-либо разрешительные документы, дающие право на осуществление металлургической переработки отходов цветных металлов, отсутствовали.

Во время документирования противоправной деятельности у «металлургов» было изъято свыше 2 тонн выплавленного алюминия стоимостью более 200 тыс. грн., а также самодельное оборудование подпольной плавильни.

Лицо, причастное к организации незаконной переработки отходов цветных металлов, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение такого преступления, а иностранец находился на территории нашего государства с просроченным сроком пребывания более трех лет.

Материалы СБУ переданы в органы милиции для возбуждения уголовного дела в отношении организатора и участников плавильного производства по ст.213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом), ст.239 (загрязнение или порча земель) и ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

Экологическая инспекция области совместно с санитарно-эпидемиологической службой принимают меры для ликвидации последствий загрязнения окружающей территории отходами производства «подпольных металлургов».