«Мотор Сич» поставит в Россию 12 двигателей

«Мотор Сич» поставит 12 двигателей для российских самолетов-амфибий Бе-200.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий контракт в рамках авиасалона МАКС-2011 подписали председатель совета директоров «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ и гендиректор ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) Виктор КОБЗЕВ.

Контрактом предполагается, что двигатели будут поставлены в 2012-2013 годах. Они будут поставлены на 6 самолетов, производство которых запланировано для МЧС России.

«Контракт рассчитан на 2012-2013 годы», - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

Также он сообщил, что в 2011 году «Мотор Сич» в рамках старого контракта поставит таганрогскому предприятию шесть двигателей.

В.БОГУСЛАЕВ сообщил, что кроме контракта о поставке двигателей подписано соглашение о многолетнем двустороннем сотрудничестве.

Он отметил, что в кооперации компании намерены разработать несколько модификаций Бе-200.