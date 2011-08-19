«Мотор Сич» поставит в Россию 12 двигателей
Для самолетов-амфибий
«Мотор Сич» поставит 12 двигателей для российских самолетов-амфибий Бе-200.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий контракт в рамках авиасалона МАКС-2011 подписали председатель совета директоров «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ и гендиректор ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) Виктор КОБЗЕВ.
Контрактом предполагается, что двигатели будут поставлены в 2012-2013 годах. Они будут поставлены на 6 самолетов, производство которых запланировано для МЧС России.
«Контракт рассчитан на 2012-2013 годы», - сказал В.БОГУСЛАЕВ.
Также он сообщил, что в 2011 году «Мотор Сич» в рамках старого контракта поставит таганрогскому предприятию шесть двигателей.
В.БОГУСЛАЕВ сообщил, что кроме контракта о поставке двигателей подписано соглашение о многолетнем двустороннем сотрудничестве.
Он отметил, что в кооперации компании намерены разработать несколько модификаций Бе-200.