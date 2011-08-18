Торговое место на набережной глава поссовета оценил в 10 тысяч

Председатель поселкового совета в курортном поселке Лазурный Херсонской области вымогал взятку в размере 10 тыс. грн. за право торговать на набережной.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, по результатам проверки установлено, что глава поссовета смт. Лазурное Скадовского района требовал от частного предпринимателя денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. за предоставление возможности беспрепятственно осуществлять торговую деятельность на набережной поселка без участия в конкурсе на размещение торговых мест.

По указанному факту прокурором Херсонской области возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ст.ст. 15 ч.3, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (покушение на получение взятки).

Проводится досудебное следствие.