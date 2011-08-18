Милиция задержала журналистов, снимавших кортеж Януковича в Донецке

Сегодня в Донецке милиция задержала троих корреспондентов, проводивших видеосъемку кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и сопровождавших его чиновников, которые прибыли для участия в похоронах главы Совета министров АРК Василия Джарты.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону председатель Донецкой областной общественной организации «Союз обманутых вкладчиков» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ, сегодня утром он и корреспонденты трех сайтов - «НГО», «Кордон» и «Агентства журналистских расследований» - находились на обочине дороги неподалеку от аэропорта Донецка. Когда кортеж с В.ЯНУКОВИЧЕМ и сопровождавшими его чиновниками проследовал мимо, журналисты стали снимать это на видео. В это время к корреспондентам подошли сотрудники милиции и попросили проследовать с ними в Киевский РОВД г. Донецка «для установления личности».

«Сотрудники милиции задержали нас без объяснений. Сказали только, что якобы мы выглядим «как-то подозрительно», - сказал Д.ВЕРЗИЛОВ.

Он уточнил, что после этого его и трех корреспондентов посадили в милицейскую машину и доставили в райотдел, где до сих пор удерживают без объяснений.