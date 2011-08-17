Депутата застукали на выращивании конопли
15:55, 17 августа 2011Общество
3094
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело относительно депутата Маловисковского районного совета по подозрению в незаконном выращивании мака и конопли.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Депутата, который в то же время возглавляет фермерское хозяйство, обвиняют в нарушении установленных правил выращивания снотворного мака, а также в нарушении правил производства и учета наркотических средств. Кроме того, в текущем году он незаконно посеял и выращивал коноплю.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие проводит УМВД в области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter