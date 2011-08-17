Депутата застукали на выращивании конопли

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело относительно депутата Маловисковского районного совета по подозрению в незаконном выращивании мака и конопли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Депутата, который в то же время возглавляет фермерское хозяйство, обвиняют в нарушении установленных правил выращивания снотворного мака, а также в нарушении правил производства и учета наркотических средств. Кроме того, в текущем году он незаконно посеял и выращивал коноплю.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие проводит УМВД в области.