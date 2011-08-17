Донецкая прокуратура защитила гуманитарную гимназию от горсовета

Прокуратура города Донецка опротестовала приказ Управления образования Донецкого горсовета "О плановых показателях наполняемости классов и набора в классы на 2011-2012 учебный год", согласно которому не был предусмотрен набор учеников в 5-е и 10-е классы Донецкой классической гуманитарной гимназии и отказано в этом родителям.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области со ссылкой на первого заместителя прокурора города Донецка Олега СЮСЯЙЛО.

По его словам, была проведена проверка доводов, изложенных в коллективном обращении родителей, об отказе в принятии заявлений на участие их детей в наборе в 5 и 10 классы Донецкой классической гуманитарной гимназии. В заявлении шла речь о том, что своими действиями должностные лица Управления образования Донецкого горсовета нарушают права родителей на выбор общеобразовательного учебного заведения и права их детей на образование.

«Нами было установлено, что приказ действительно издан с нарушениями требований действующего законодательства. Поэтому по требованию прокуратуры города Донецка приказ был отменен», – сказал О.СЮСЯЙЛО. При этом он добавил, что «прием документов в 5 и 10 классы гимназии возобновлен, и сейчас можно говорить с уверенностью, что 1 сентября дети этого учебного заведения сядут за парты».