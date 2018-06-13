Зачем Украине «семь чудес»?
Николай Томенко достал конверт и зачитал список претендентов. В него попали кандидаты на самый разный вкус – от знаменитой Софии Киевской до «чуда» советской архитектуры времен Сталина в виде харьковского здания Госпрома...
В августе, накануне Дня независимости, Украина узнает своих «Семь чудес». То есть, места, куда стоит брать курс отечественному и заморскому туристу, дабы посмотреть и сказать «Ах!».
|Инициатор акции Николай Томенко: “ Ой, непросто определить эти семь чудес.”
Теперь слово за народом – все желающие смогут зайти на сайт общенациональной акции «Семь чудес Украины» в Интернете и назвать свою «семерку». Параллельно будут опрошены самые авторитетные эксперты, и, в итоге мы получим то самое искомое число «чудес».
Откуда “есть пошли” чудеса Украины…
|Народная артистка Украины Нина Матвиенко на концерте во время акции ”7 чудес Украины” в Умани
Интрига от этого, впрочем, не потускнела.
Откуда взялась цифра «21»? Элементарно, Ватсон: 07-07-07 при сложении дает именно ту самую цифру «21».
А «21», напомним, были отобраны из ста.
«Сто», в свою очередь, тоже не с неба упали. Именно столько «предварительных» чудес назвали местные власти на начальном этапе акции.
|Николай Томенко
Регионы подошли к делу по-разному.
Одни быстро сообщили Киеву своих номинантов, другие «тянули резину», то ли тщательно обмозговывая, кто именно может претендовать на почетное звание «чуда», то ли сомневаясь в наличии таковых на подконтрольной территории.
В итоге одни послали Киеву четкий «мэсидж» о наличии одного-единственного чуда (так, к примеру, поступила Донецкая область, назвавшая Свято-Успенскую Святогорскую лавру единственным кандидатом от Донеччины). Другие «перевыполнили» план более, чем в два раза (скажем, Тернопольская область назвала аж семь претендентов).
|Заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая на концерте во время акции ”7 чудес Украины” в Умани
Как раз здесь перевыполнение сыграло злую шутку с «ударниками». Поскольку в той же Донецкой области экспертам пришлось выбирать один объект из одного, Святогорская лавра вышла в лидеры безо всяких вопросов. А вот в «тернопольском списке» голоса «размазались», и Свято-Успенская Почаевская лавра не без труда пробилась в финалисты.
… и кто остался без чудес
В списке из двадцати одного номинанта представлены большинство областей Украины. Но далеко не все. Остались без представительства, то есть, без своего кандидата в чудеса, Винницкая, Днепропетровская, Херсонская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Луганская области.
Справедливо ли это? Непросто однозначно ответить на этот вопрос. Во время практически всех заседаний оргкомитета акции велись жаркие дебаты о том, как же определять «чудеса». По исторической ценности? То есть, чем древней «чудо», тем выше его место в рейтинге? А если от чуда остались одни ошметки, зато в соседней области есть памятник, пусть немного поскромней возрастом, зато куда лучше сохранившийся?
|Голова Держслужби туризму та курортів Анатолій Пахля: “Де вони, чудеса України?”
Опять таки. А что если в категорию чудес попадут одни крепости да замки? Или одни лишь лавры да монастыри? Адекватно ли будет это представлению Украины в мире?
Или как быть с парками, озерами и другими природными объектами? Скажем, в список не попадали легендарная «Аскания-Нова». Если называть ее, справедливо ли будет оставить за бортом Шацкие озера на Волыни или удивительную яблоню-колонию на Сумщине? Решение было принято, так сказать, по ходу: дабы не обойти вниманием всех достойных, в следующем году назвать семь природных чудес Украины.
Еще одна проблема – региональное представительство. Справедливо ли будет, если чудесами станут объекты лишь из Западной Украины? Или – наоборот, из Восточной?
Учитывая последний нюанс, было решено, чтобы в финал вышли по одному объекту из одной области. Таким образом, в списке из 21 объекта были бы представлены большинство областей. Но и здесь жизнь внесла свои коррективы. При рейтинговом голосовании экспертов Черкасская, Запорожская области и Киев «взяли» по два голоса, зато девяти областям ничего не досталось.
Вполне возможно, это явные «проколы» в организации акции. Хотя, справедливости ради, спросим себя: возможно ли в принципе избежать «проколов» при любом рейтинговом голосовании?
Или, скажем, многие зададут вопрос: как получилось, что в списке финалистов не представлен такой город, как Львов. А дело в том, что областной оргкомитет не подал ни одного объекта изо Львова, лишь памятки из Львовской области. Кому адресовать вопрос?
В общем, очевидно, можно предъявить свои претензии и местным властям, и экспертам. Шанс исправить их (пусть даже частично), есть у народа. С 7 июля по 21 августа каждый желающий может зайти на сайт акции «Семь чудес Украины» и отдать свой голос за те объекты, которые он считает истинными чудесами.
Александр Харченко, главный редактор УНИАН, член оргкомитета акции