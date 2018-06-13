Зачем Украине «семь чудес»?

В августе, накануне Дня независимости, Украина узнает своих «Семь чудес». То есть, места, куда стоит брать курс отечественному и заморскому туристу, дабы посмотреть и сказать «Ах!».

А пока, на Ивана Купала, в Уманском парке «Софиевка», вполне способном претендовать на одно из этих чудес, был назван двадцать один кандидат на почетную «семерку». Николай Томенко достал конверт и зачитал список претендентов. В него попали кандидаты на самый разный вкус – от музея пысанки в Коломые и Ливадийского дворца в Крыму до знаменитой Софии Киевской и «чуда» советской архитектуры времен Сталина в виде харьковского здания Госпрома.

Теперь слово за народом – все желающие смогут зайти на сайт общенациональной акции «Семь чудес Украины» в Интернете и назвать свою «семерку». Параллельно будут опрошены самые авторитетные эксперты, и, в итоге мы получим то самое искомое число «чудес».

Откуда “есть пошли” чудеса Украины…

Можно без преувеличения сказать, что в последние годы это самая масштабная и, как нынче модно выражаться, самая креативная, акция, связанная с туризмом. Хотя, конечно, надо признать, изюминка креатива «слизана» с общемировой акции – «Семь чудес мира». Но мы тут же внесли в акцию свои коррективы. «Мировые» 7 чудес были названы 7 июля этого года – то есть 07-07-07. Организаторы же украинской акции в этот день, как мы видим, провели, так сказать, полуфинал.

Интрига от этого, впрочем, не потускнела.

Откуда взялась цифра «21»? Элементарно, Ватсон: 07-07-07 при сложении дает именно ту самую цифру «21».

А «21», напомним, были отобраны из ста.

«Сто», в свою очередь, тоже не с неба упали. Именно столько «предварительных» чудес назвали местные власти на начальном этапе акции.

Впрочем, как признается инициатор акции Николай Томенко, поначалу никто не знал, как все это провести. Из чего будут выбираться эти «семь чудес», кто их будет отбирать и каковым будет участие в этом широких народных масс. Ясно, говорит Томенко, было лишь одно: не должно присутствовать никакой политики, и ничего не должно навязываться «сверху». Посему регионам предложили создать оргкомитеты из авторитетных людей, экспертов, чиновников и назвать свои чудеса. Дабы все были в равных условиях - по три из каждой области, из Киева и Симферополя.

Регионы подошли к делу по-разному.

Одни быстро сообщили Киеву своих номинантов, другие «тянули резину», то ли тщательно обмозговывая, кто именно может претендовать на почетное звание «чуда», то ли сомневаясь в наличии таковых на подконтрольной территории.

В итоге одни послали Киеву четкий «мэсидж» о наличии одного-единственного чуда (так, к примеру, поступила Донецкая область, назвавшая Свято-Успенскую Святогорскую лавру единственным кандидатом от Донеччины). Другие «перевыполнили» план более, чем в два раза (скажем, Тернопольская область назвала аж семь претендентов).

Как оказалось, «план по валу» не всегда лучше «вала по плану». Из направленных в столицу местными властями списков оргкомитет акции сформировал «сто» претендентов на чудеса. После этого около эксперты и определили двадцать одного финалиста.

Как раз здесь перевыполнение сыграло злую шутку с «ударниками». Поскольку в той же Донецкой области экспертам пришлось выбирать один объект из одного, Святогорская лавра вышла в лидеры безо всяких вопросов. А вот в «тернопольском списке» голоса «размазались», и Свято-Успенская Почаевская лавра не без труда пробилась в финалисты.

… и кто остался без чудес

В списке из двадцати одного номинанта представлены большинство областей Украины. Но далеко не все. Остались без представительства, то есть, без своего кандидата в чудеса, Винницкая, Днепропетровская, Херсонская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Луганская области.

Справедливо ли это? Непросто однозначно ответить на этот вопрос. Во время практически всех заседаний оргкомитета акции велись жаркие дебаты о том, как же определять «чудеса». По исторической ценности? То есть, чем древней «чудо», тем выше его место в рейтинге? А если от чуда остались одни ошметки, зато в соседней области есть памятник, пусть немного поскромней возрастом, зато куда лучше сохранившийся?

Еще один вопрос. Допустим, «чудо» древнее, неплохо сохранилось, но доехать туда можно с трудом, гостиницы приличной во всей округе не сыскать. Есть ли смысл называть это «чудом», коль туристов туда не заманишь?

Опять таки. А что если в категорию чудес попадут одни крепости да замки? Или одни лишь лавры да монастыри? Адекватно ли будет это представлению Украины в мире?

Или как быть с парками, озерами и другими природными объектами? Скажем, в список не попадали легендарная «Аскания-Нова». Если называть ее, справедливо ли будет оставить за бортом Шацкие озера на Волыни или удивительную яблоню-колонию на Сумщине? Решение было принято, так сказать, по ходу: дабы не обойти вниманием всех достойных, в следующем году назвать семь природных чудес Украины.

Еще одна проблема – региональное представительство. Справедливо ли будет, если чудесами станут объекты лишь из Западной Украины? Или – наоборот, из Восточной?

Учитывая последний нюанс, было решено, чтобы в финал вышли по одному объекту из одной области. Таким образом, в списке из 21 объекта были бы представлены большинство областей. Но и здесь жизнь внесла свои коррективы. При рейтинговом голосовании экспертов Черкасская, Запорожская области и Киев «взяли» по два голоса, зато девяти областям ничего не досталось.

Вполне возможно, это явные «проколы» в организации акции. Хотя, справедливости ради, спросим себя: возможно ли в принципе избежать «проколов» при любом рейтинговом голосовании?

Или, скажем, многие зададут вопрос: как получилось, что в списке финалистов не представлен такой город, как Львов. А дело в том, что областной оргкомитет не подал ни одного объекта изо Львова, лишь памятки из Львовской области. Кому адресовать вопрос?

В общем, очевидно, можно предъявить свои претензии и местным властям, и экспертам. Шанс исправить их (пусть даже частично), есть у народа. С 7 июля по 21 августа каждый желающий может зайти на сайт акции «Семь чудес Украины» и отдать свой голос за те объекты, которые он считает истинными чудесами.

Александр Харченко, главный редактор УНИАН, член оргкомитета акции