Украина отменила постановления о запрете на въезд отдельным гражданам России

Украина отменила постановления о запрещении въезда отдельным гражданам Российской Федерации.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел относительно урегулирования вопроса запрета въезда на территорию Украины и Российской Федерации отдельным гражданам обоих государств.

В заявлении отмечается, что во исполнение совместных договоренностей Президентов Украины и РФ СБУ вместе с МИД Украины проведен анализ документальных материалов, которые в соответствии с требованиями украинского законодательства были основанием для запрещения въезда на территорию Украины отдельным гражданам Российской Федерации. Таким образом, указанные решения принимались обоснованно и на основании данных о лицах, деятельность которых была связана с посягательствами на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и разжигании национальной вражды.

В интересах развития украинско-российских отношений на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности, а также с учетом соответствующих обращений МИД РФ, украинская сторона приняла решение об отмене упомянутых постановлений о запрещении въезда отдельным гражданам Российской Федерации. При этом данное решение не распространяется на лиц, подозреваемых в терроризме и в других преступлениях.

В то же время украинская сторона отмечает то, что при пересечении государственной границы Украины гражданами Российской Федерации, к которым применялись ограничительные мероприятия, они будут официально предупреждены о недопустимости совершения ими в дальнейшем действий во вред национальным интересам Украины. В случае пренебрежения таким предупреждением, эти граждане будут немедленно выдворены из Украины с применением соответствующих санкций.