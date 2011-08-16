Склад с непригодной химпродукцией за два дня горел дважды

В Запорожской области за два дня дважды горел склад химпродукции.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, 14 и 15 августа на протяжении несколько часов тушились пожары на расположенном в Великобелозерском районе области складе хранения запрещенных и непригодных к использованию химсредств защиты растений, где в общей сложности находилось свыше 23 тонн данной продукции.

«14 августа в 17.25 и 15 августа в 06.00 в Великобелозерском районе на складе хранения непригодных для использования в сельском хозяйстве химических средств защиты растений (ХСЗР) возникали пожары, которые были ликвидированы 14 августа в 20.00 и 15 августа в 12.03», - сообщили в МЧС, отметив, что причины возникновения пожаров пока не установлены, так же как размер причиненного ими ущерба.

На завтра – 17 августа в связи с произошедшим запланирован выезд в Великобелозерский район областной Комиссии по выяснению ситуации на складе и решению вопроса дальнейшего обращения с остатками хранившихся на складе 23 т 380 кг «запрещенных и непригодных для использования ХСЗР».