В Симферополе подорвали джип Миши Хохла

В Симферополе подорвали джип бизнесмена, повреждены еще две машины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, в ночь на 14 августа в Симферополе на улице Балаклавской произошел взрыв без последующего горения автомобиля «Ховер», владельцем которого является 50-летний мужчина.

Также повреждены «Рено», автомобиль принадлежит одному из предприятий, и «Шкода», водителем которой является женщина.

На месте происшествия работала оперативная группа МВД и сотрудники прокуратуры.

По сообщениям СМИ, у джипа, который был припаркован у дома, где живет бизнесмен, повреждены багажник и бампер. «Хозяин взорванного автомобиля известен в определенных кругах как Миша Хохол», - пишет сайт «Крым. Комментарии».

Ведется досудебное следствие. У правоохранителей есть 10 дней, чтобы возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении, сообщили УНИАН в милиции.