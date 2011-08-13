Горит дискотека в Макеевке

Здание, в котором располагается дискотека "Союз"и магазин, горит в поселке Холодная Балка города Макеевки Донецкой области, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы местного управления МЧС Главного управления МЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило в 19.13. На данный момент известно, что огонь полностью уничтожил кровлю и перекрытия здания.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, опасность пожара состоит в том, что он возник недалеко от рынка.

В тушении пожара задействован весь макеевский гарнизон.

Это не первый крупный пожар в Макеевке за лето, замечает агентство. В начале июля в центре города сгорел торгово-развлекательный комплекс "Рандеву".