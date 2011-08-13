Милиция: под Печерским судом все спокойно

Сегодня по состоянию на 12.00 ситуация возле помещения Печерского районного суда г. Киева контролируемая и спокойная.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в данное время возле суда у пяти палаток, установленных Всеукраинской общественной организацией «Общевоинский союз Украины», находится до 200 представителей этого союза, а также около 50 сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которые установили 41 палатку.

Охрану общественного порядка обеспечивают около 70 работников милиции и 50 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против ареста экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины ежедневно присоединяться к участию в митингу возле Печерского районного суда на Крещатике.

Там установлены палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.