Трудовые мигранты переводят в Украину около 2 млрд. евро ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучила академик-секретарь отделения экономики НАНУ, директор Института демографии и социальных исследований Элла ЛИБАНОВА сегодня во время пресс-конференции.

В то же время, эксперт отмечает, что масштабы трудовой миграции из Украины на сегодняшний день стабильны.

«Масштабы трудовой миграции в Украине являются довольно стабильными… Приблизительно половина наших трудовых мигрантов работает в России, и тут миграция является оборотной, люди возвращаются», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

По ее словам, остальные мигранты эмигрируют в страны ЕС: Италия, Чехия, Польша, Испания, Греция, Португалия и Венгрия. Данные страны являются основными реципиентами украинской трудовой силы, сказала эксперт.

«Если удастся достичь упрощенного визового режима, это будет на пользу Украине не только потому, что обеспечит нам упрощение процедур визитов с туристической целью…, но и упростит возможность мигрантам возвращаться», - отметила Э.ЛИБАНОВА.

По информации Государственной миграционной службы, ситуация с миграционными потоками в Украину и из нее будет напрямую зависеть от экономической ситуации в стране.