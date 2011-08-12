Трое вооруженных грабителей похитили из кассы 100 тысяч и разбросали 50

Сегодня в Одессе трое вооруженных грабителей в масках ворвались в помещение почтового отделения №55 на улице Хуторской и похитили из кассы около 100 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в области.

Как уточнили в облуправлении милиции, «еще около 50 тыс. грн. выявлены нарядом милиции рассыпанными на полу помещения, преступникам удалось скрыться».

Судя по тому, что перед самим разбойным нападением инкассаторы доставили в отделение деньги для выдачи пенсий, ограбление тщательно готовилось, считают члены следственной группы, прибывшие на место преступления.

Руководством милиции в Одессе введен план «Перехват».