Генпрокуратура России согласилась выдать Ландика

Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 года о выдаче Украине депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Положительное решение украинского запроса о выдаче в достаточно сжатый срок стало возможным благодаря активной позиции Генеральной прокуратуры Украины в этом вопросе», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что «с целью фактической передачи Р.ЛАНДИКА в Украину Генеральной прокуратурой Украины даны соответствующие поручения украинским компетентным органам».

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре (Россия).

19 июля Генеральная прокуратура Украины направила Генеральной прокуратуре Российской Федерации запрос о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.