Азаров за объединение с Россией, Беларусью и Казахстаном по зерну

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна. Об этом он заявил в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений", сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Мы могли бы координировать свои позиции и относительно мировых рынков. Особенно такие позиции, как, например, экспорт нашей продукции аграрного комплекса. В этом году экспортный потенциал Украины приблизительно 24 миллиона тонн зерна. В России, насколько мне известно, приблизительно 35 миллионов тонн. Казахстан имеет экспортные возможности приблизительно 15 миллионов тонн. Сложим и получим очень серьезную долю мирового рынка. Поэтому возникает вопрос: как легче выходить на этот рынок - вместе или отдельно?", - поинтересовался премьер-министр.