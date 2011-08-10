В Украине действуют частные детективы под видом журналистов

В Украине под видом одного из агентств журналистских расследований работает детективное агентство.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВОО «Комиссия по журналистской этике».

«В последнее время возобновились попытки под видом редакций СМИ или агентств журналистских расследований организовать коммерческие предприятия, деятельность которых несовместима с целями честной журналистики.

Например, в сети интернет появился веб-сайт одного из «агентств журналистских расследований», которое зарегистрировано со статусом информационного агентства. На отмеченном сайте размещены объявления о коммерческом наборе и обучении желающих стать журналистами, предоставлении таким лицам журналистских удостоверений, проведении журналистских расследований по заказу. Однако с подробностей, которые стали известны членам Комиссии по журналистской этике, можно сделать вывод, что под видом агентства журналистских расследований его учредители организовали частное детективное агентство. Так, клиентам предлагались такие услуги, как установление фактов супружеской измены, слежки за определенными лицами и установление их контактов, сбор информации о лицах, внешнее наблюдение, скрытое слежка, в том числе за рубежом и другие «конфиденциальные услуги», - говорится в заявлении.

По убеждению членов Комиссии по журналистской этике, такая деятельность несовместима с работой средств массовой информации, дискредитирует журналистику и подвергает опасности тех коллег, которые действительно занимаются журналистскими расследованиями по заданию редакций, с целью установления истины и информирования общественности.

Комиссия по журналистской этике замечает, что законодательством Украины деятельность детективных агентств на данный момент не урегулирована. «Использование статуса информационного агентства или другого СМИ может быть легальным прикрытием для детективного агентства, тем более что журналистские организации постоянно борются за права журналистов на свободное получение и распространение информации», - сказано в документе.

В связи с этим членов комиссии возмущают какие-либо попытки коммерческих структур организовать под видом СМИ предприятия, деятельность которых может существенно навредить правам журналистов, привести к законодательному ограничению свобод работников СМИ. Комиссия отмечает недопустимость предоставления журналистских удостоверений лицам, которые не занимаются журналистской деятельностью, как это определено законодательством Украины или авторитетными журналистскими организациями.

В заявлении напоминается, что Комиссия по журналистской этике, Национальный союз журналистов Украины, Независимый медиа-профсоюз Украины неоднократно обращались к редакторам СМИ с просьбой не предоставлять журналистских удостоверений лицам, которые не являются журналистами. «Например, раньше некоторые редакции сотнями предоставляли журналистские удостоверения лицам, которые фактически выполняли функции наблюдателей от политических партий или отдельных участников избирательной гонки», - напоминается в заявлении.

«Любое злоупотребление правами и статусом журналиста является недопустимым. Мы требуем от вышеуказанного «агентства журналистских расследований» немедленно прекратить заниматься детективной деятельностью или же изменить свой юридический статус, отказаться от использования в названии ссылок на журналистскую деятельность, прекратить выдавать журналистские удостоверения тем, кто работает частными детективами.

В случае пренебрежения нашими требованиями мы оставляем за собой право обратиться с заявлением в правоохранительные органы и Министерство юстиции Украины», - отмечает Комиссия по журналистской этике.