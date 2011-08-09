Азаров поручил отремонтировать Каменец-Подольскую крепость

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ и министру финансов Федору ЯРОШЕНКО обеспечить восстановление Новой (Большой) башни Каменец-Подольской крепости, которая разрушилась в начале августа.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Учитывая огромную историческую и архитектурную ценность этого выдающегося памятника, Н.АЗАРОВ поручил готовить решение о выделении для реставрационных работ средств из Резервного фонда государственного бюджета.

В то же время глава правительства обратил внимание министра культуры Михаила КУЛИНЯКА и председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ на ненадлежащий контроль над состоянием памятников истории, культуры и архитектуры.

Как сообщал УНИАН, 1 августа около 17:00 вследствие неблагоприятных погодных условий – сильных порывов ветра и дождя был разрушен исторический памятник «Новозападная башня» на территории историко-архитектурного заповедника «Старая крепость» в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Фото УНИАН