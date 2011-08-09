В Донецкой ОГА заволновались: куда пойдут 1 сентября дети из закрытых школ

Если суды в конечном варианте признают незаконным закрытие школ в Донецкой области, данные учебные заведения откроются и будут функционировать в новом учебном году.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления образования и науки Донецкой облгосадминистрации Юрий СОЛОВЬЕВ, отвечая на вопрос о том, какова сегодня судьба школ №№ 3; 100 и 27 в г. Макеевке и школы№111 в г. Донецке, законность ликвидации которых оспаривается в судах.

Он подтвердил, что пока между родителями учеников данных учебных заведений и городскими советами Макеевки и Донецка продолжаются судебные тяжбы.

Ю.СОЛОВЬЕВ подчеркнул, что это вызывает у него обеспокоенность, так как всем детям «1 сентября надо будет куда-то идти в школу». В то же время он заверил, что, если суд вынесет окончательное решение о незаконности закрытия названных учебных заведений, он первый будет настаивать на возобновлении работы этих школ.

«Я на сегодняшний день, как начальник управления образования, стою за быстрейшее в ту, или иную сторону разрешение данного вопроса, - объяснил Ю.СОЛОВЬЕВ. - Если будет принято постановление о незаконности в конечном итоге решения о закрытии школы, о том, что школа будет функционировать, и будет обеспечена определенным каким-то контингентом учащихся, поверьте мне, я первый буду настаивать на возобновлении работы данного учебного заведения. То есть, школа откроется».

Однако начальник областного управления образования не смог ответить на вопрос о том, почему и куда из этих школ было преждевременно вывезена школьная мебель и все остальное школьное имущество, хотя даже, исходя из решений горсоветов о закрытии школ, данные учебные заведения должны были работать до 1 сентября 2011 года.

Кроме того, по указанным школам суды постановили остановить действия решений горсоветов о ликвидации учебных заведений до окончания судебных разбирательств.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».