На Хортице, чтоб установить рекордно высокий флагшток, снесли крест

В Запорожской области власти, чтобы установить самый высокий в Украине флагшток, снесли на Хортице православный крест.

По информации пресс-службы Запорожской епархии УПЦ МП, православный крест установленный на Хортице на кургане возле Музея истории запорожского казачества был снесен в минувшую пятницу, что вызвало неприятие у главы Запорожской епархии ЛУКИ.

«Для меня как для правящего архиерея и верующего человека очень больно наблюдать за проявлениями нашей религиозной безграмотности, когда святыню для каждого православного христианина попирают. Святая Церковь поет: Святой Крест - хранитель всей Вселенной. В ознаменование первой годовщины независимости нашего государства на самой высокой точке острова Хортица был установлен Святой Крест, который по замыслу должен был ограждать нашу молодую державу от всяких искушений. После освящения епископом Василием у подножия Святого Креста совершались все значимые мероприятия нашего православного казачества. И сегодня мы являемся свидетелями того, как этот Святой Крест был, мягко говоря, демонтирован: не спросив благословения не то что правящего архиерея, но даже простого священника, Крест был безжалостно сброшен с холма», - цитирует пресс-служба епархии владыку ЛУКУ.

В пресс-службе Запорожской ОГА (по инициативе которой решено установить на Хортице флагшток - УНИАН) информацию о демонтаже православного креста подтвердили.

«В связи с проведением строительных работ для установления высокого в Украине флагштоке с вершины насыпи, возле музея запорожского казачества на Хортице, был демонтирован деревянный крест», - сообщили в пресс-службе, однако отметили, что данная православная святыня была установлена на кургане не в ознаменование первой годовщины независимости, а «14 октября 1992 на праздник Покрова Пресвятой Богородицы».

В пресс-службе ЗОГА со ссылкой на замгубернатора Николая ЯРМОЩУКА, так же заверили, что «речь не идет о безвозвратном сносе креста»

«Мы создаем комиссию, в состав которой войдут представители духовенства, общественности, профильных структурных подразделений облгосадминистрации, ученые, которые детально проработают этот вопрос. Уверен, мы найдем консолидированное решение и символы государственности и духовности - национальный флаг и православный крест - будут и впредь объединять запорожцев», - цитирует пресс-служба Н.ЯРМОЩУКА.

Пока же консолидирующее решение найти не удалось.

«Мне позвонил первый заместить губернатора Запорожской области ЛИТВИН Алексей Алексеевич, который заверил, что взамен демонтированного будет установлен новый гранитный трехметровый Крест. Но, ознакомившись с проектом реконструкции холма, мы не видим на нем Святого Креста», - утверждает владыка ЛУКА.

Как сообщал УНИАН, 2 августа пресс-служба Запорожской ОГА распространила информацию о том, что в Запорожье на острове Хортица установят самый высокий в Украине флагшток для государственного флага.

«С инициативой сооружения на курганной насыпи возле Музея истории запорожского казачества в восточной части острова Хортица самого высокого в стране флагштока для поднятия государственного флага Украины, выступила Запорожская облгосадминистрация», - сообщили в пресс-службе, отметив, что по данным руководства Национального заповедника «Хортица» благодаря новому флагштоку на Хортице «полотнища государственного флага поднимется на рекордную висоту: 85-90 метров: 15 метров - высота кургана, 40 метров – высота хортицких скал над водой в месте установки и 30-35 метров – высота самого флагштока».

Проектом создания самого высокого флагштока в Украине, по данным ЗОГА, предусмотрено так же обустройство смотровой площадки на вершине кургана, где он будет установлен, строительство удобной для подъема пешеходной эстакады и установка скульптурной композиции, посвященной казацком прошлом Запорожского края.