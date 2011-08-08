Доллар падает, нефть дешевеет, золото дорожает

Мировые биржи отреагировали обвалом на понижение рейтинга США агентством S&P. Об этом сегодня пишет "Коммерсант".

Первыми открылись фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые опустились до годовых минимумов: сводный индекс MSCI Asia Apex 50 упал на 3,67%, хуже среднего гонконгский HangSeng – минус 3,95%, китайский CSI 300 рухнул на 3,5%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,08%. Гораздо глубже упали биржи Израиля: столичный TA 25 обвалился на 7%. В Японии Nikkei 225 потерял лишь 1,69%. Хуже ситуация с фьючерсами на американский индекс S&P 500: они упали на 2,3%, общие потери за две недели – 11%, что сводит на нет все достижения 2011 года.

Доллар опустился на самый низкий за всю историю уровень относительно швейцарского франка – 74,85 цента за 1 франк. Нефть просела в Нью-Йорке на 3,3%. Напротив, контракты на золото с немедленной поставкой продолжают дорожать и бить рекорды, приближаясь к $1700 за одну унцию.

На начавшейся неделе рынок будет во власти новости о понижении рейтинга США, полагают аналитики. Потеснить и, возможно, сгладить ее последствия сможет только долгожданное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, назначенное на 9 августа.