Белый дом настаивает, что агентство Standard & Poor`s приняло решение о понижении рейтинга США на основе ошибочных расчетов.

S&P в пятницу вечером понизило кредитный рейтинг США с максимального "ААА"до "АА+"на фоне проблем с госдолгом.

"S&P допустило математическую ошибку на 2 триллиона долларов. Снижение рейтинга основывалось на сомнительных вычислениях. Рейтинговые агентства, которые не делали ошибок, все еще оценивают США рейтингом "ААА", - говорится в заявлении главы группы экономических советников президента США Остана Гулсби.

Несмотря на решение S&P, два других рейтинговых агентства Moody`s и Fitch сохранили за США высший кредитный рейтинг.

Накануне глава Национального экономического совета США Джин Сперлинг резко раскритиковал действия рейтингового агентства Standard & Poor`s, понизившего рейтинг США, несмотря на предупреждения американского Минфина об ошибках в расчетах.

"Изумляет масштаб их ошибки в совокупности с готовностью просто по-быстрому... дать обоснование в пресс-релизе после того, как на эту ошибку было указано. Это попахивало попыткой притянуть аргументы к уже сделанному выводу", - цитирует РИА Новости.