Хирурги провели уникальную операцию на сердце ребенка в утробе матери

Итальянские хирурги впервые в истории пренатальной кардиохирургии в стране - провели операцию на сердце плода прямо в чреве матери.

Точнее, на момент операции это был уже не плод, а ребенок - шла 21 неделя беременности.

Два дня назад этот ребенок появился на свет - девочка по имени Джулия, весом 2710 граммов и совершенно здоровая.

А на 20-й неделе беременности ее маме Стефани сообщили, что у ребенка серьезнейший порок сердца, несовместимый с жизнью.

У малышки не развивалась сердечная мышца, слишком маленькое сердце не могло нормально работать. И тогда врачи приняли решение оперировать ребенка прямо в животе у матери.

Это первый случай пренатальной кардиохирургической операции в Италии. 13 мая в больнице Regina Margherita в Турине микрохирурги провели блестящую операцию, расширив легочный клапан.

После операции беременность вновь потекла своим чередом, ребенок развивался совершенно нормально.

По словам Габриэллы Аньелетти, заведующей хирургическим отделением больницы, ни сейчас, ни позже Джулия не будет нуждаться в каком-либо дополнительном лечении сердца.

ТСН