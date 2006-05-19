«Mittal Steel» повышает цену за «Arcelor»

Крупнейшая в мире металлургическая компания «Mittal Steel», официально объявив о планах покупки европейской компании «Arcelor», второй в этой индустрии, увеличила свое предложение с 21 миллиарда евро до 25,8 миллиарда.

Как передает радио «Свобода», кроме того, семья миллиардера из Индии Лакшми МИТТАЛА, владеющая 87% акций «Mittal Steel», согласна контролировать менее половины акций объединенной компании - примерно 45%, а её штаб-квартиру основать в Люксембурге, где сегодня базируется «Arcelor».

Теперь в течение 30 рабочих дней окончательное решение должны принять акционеры «Arcelor». Руководство европейской компании, заводы которой находятся во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, отвергло предложение «Mittal Steel», впервые заявившей о своих планах в конце января.