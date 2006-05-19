Ехануров не может отменить постановление, изданное Тимошенко

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает невозможным отменить постановление о введении единых энерготарифов, принятое правительством Юлии ТИМОШЕНКО в августе 2005 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Житомирской области.

“Было неправильно принято постановление, но сейчас его очень трудно отменить ”, - сказал премьер-министр.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что пытался неоднократно решить этот вопрос, однако ситуация в отрасли складывается таким образом, что вернуться к старым схемам тарифообразования в энергетике уже невозможно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 15 августа 2005 года №745 "О переходе к единым тарифам на электрическую энергию, которая отпускается потребителям" рекомендовал Национальной комиссии регуляции электроэнергетики применять с 1 сентября 2005 года единые тарифы на электрическую энергию, которая отпускается для каждого класса потребителей, кроме тарифов на электрическую энергию для бытовых нужд населения, населенных пунктов и внешнего освещения.

Предельный уровень повышения тарифов не может превышать 5% по сравнению с тарифами на 1 июля 2005 года с последующим ежемесячным повышением не более чем на 5% от уровня тарифов предыдущего месяца.

Постановлением предлагается ввести два единых тарифа - для потребителей первого класса напряжения (выше 35 кВ) и для потребителей второго класса напряжения (ниже 35 кВ).