Жертв взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» уже 28

Количество жертв взрыва, который произошел 29 июля на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области, возросло до 28 человек.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, заявил во время брифинга первый заместитель председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности, член правительственной комиссии, которая выясняет причины трагедии на шахте, Виктор ШАЙТАН.

По его словам, «28 горняков погибли вследствие взрыв 29 июля на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области. По состоянию на 31 июля погибли 26 горняков и два пострадали. 3 августа один из госпитализированных горняков умер, 5 августа в 06:00 умер второй госпитализированный».

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что в забое произошло газодинамическое явление с выбросами породы горной массы угля и увеличенной концентрацией газа-метана. Причину взрыва в течение одного-двух дней установит комиссия», - сказал В.ШАЙТАН.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошел взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» (Луганская область), в результате которого 26 горняков погибли, два пострадали.