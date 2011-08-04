Отменена передачу в частную собственность острова под Киевом

Суд отменил решение о передаче в частную собственность острова в поселке Козин Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как говорится в сообщении, Генпрокуратурой был инициирован пересмотр в кассационном порядке незаконных судебных решений о передаче в частную собственность гражданам земель водного фонда (острова) общей площадью 5 га в поселке Козин Обуховского района Киевской области.

Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 3 августа 2011 г. незаконные судебные решения были отменены и таким образом защищены интересы государства в сфере земельных отношений, отметили в ГПУ.