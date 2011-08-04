С подозрением на холеру госпитализирована гражданка России

В Мариуполе Донецкой области с подозрением на холеру госпитализирована гражданка Российской Федерации, находившаяся на отдыхе на Азовском побережье.

Этот факт УНИАН подтвердила заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ.

По ее словам, россиянка "получает необходимое лечение".

По информации Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, эта российская туристка, 1960 года рождения, с 23 июля по 1 августа отдыхала в пансионате «Строитель-2» в селе Мелекино Першотравневого района и за медицинской помощью обратилась 2 августа.

В Управлении МЧС напомнили, что с 29 мая (начала вспышки) в Донецкой области было зарегистрировано 27 случаев заболевания холерой, из них 26 больных - в городе Мариуполь и один больной - в Волновахском районе. Кроме того, было зафиксировано 18 случаев вибрионосителей.

В настоящее время все больные холерой выписаны из холерного госпиталя, а на лечении находятся 5 вибрионосителей.