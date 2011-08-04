Взрыв на луганской шахте: пострадали 23 горняка

По уточненным данным, в результате взрыва метана на шахте "Краснокутская" Луганской области пострадали 23 горняка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

4 пострадавших шахтеров находятся в тяжелом состоянии, 19 – в состоянии средней степени тяжести, добавили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, в 11.40 в городе Красный Луч Луганской области на шахте "Краснокутская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

Работы на шахте не прекращались.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали 26 горняков шахты «Краснокутская».