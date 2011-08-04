Воспитателя интерната - педофила обвиняют в развращении 8 детей

В городе Выжница Черновицкой области начался судебный процесс над 62-летним бывшим воспитателем местной школы-интерната, которого обвиняют в развращении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, жертвами домогательств стали, по меньшей мере, 8 воспитанников интерната. Как правило, это были дети в возрасте от 12 до 16 лет из неполных и бедных семей. В большинстве случаев к половому акту педагог принуждал детей угрозами, физической расправой, предлагал угоститься алкоголем. Кроме того, во время обыска квартиры подозреваемого нашли 40 патронов к разным видам стрелкового оружия.

Судебное заседание проводят в закрытом режиме. В случае, если вина подсудимого будет доказана, он может получить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 61-летнего педофила задержали 29 декабря 2010 года по месту жительства. Во время задержания в доме злоумышленника находился несовершеннолетний, которого воспитатель принуждал к половой связи.