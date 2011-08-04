Во Львове проведут Пивную олимпиаду

Во Львове 10 августа состоится Пивная олимпиада, целью которой является повышение уровня обслуживания персонала до международных стандартов в рамках подготовки к проведению в городе матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как проинформировал координатор учебного центра Галицкой школы гостеприимства Андрей КАРДАШ, Пивная олимпиада будет состоять из теоретической и практической частей.

«На теоретической части посетители ознакомятся с историей этого напитка, основами пивоварения и условиями его хранения. Кроме того, они узнают о том, какой вид пива подходит к каким блюдам, какое влияние оно имеет на людей и мировую экономику. Практическая часть будет в виде соревнования среди гостей по правильному розливу пива», - информирует пресс-служба городского совета.

«Цель акции – повысить уровень обслуживания персонала до международных стандартов, которого особенно будут ожидать гости Львова во время чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ведь безукоризненно розлитое пиво – это, прежде всего, визитная карточка ресторана, проявление изысканного гостеприимства», - сказал А.КАРДАШ.

Участников Пивной олимпиады будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут пивовары, рестораторы и бармены.

Впервые это мероприятие проведут во Львове, а затем и в других принимающих Евро-2012 городах Украины, отмечается в сообщении.