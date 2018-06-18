Почему бастуют харьковские троллейбусы и трамваи?

Харьков - на пороге нового транспортного коллапса. Председатель альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» харьковского КП «Горэлектротранс» Андрей Ильгов заявил, если рабочим не выплатят зарплату и не прекратят дробления предприятия, уже в понедельник, 8 августа, на маршруты Харькова не выйдет ни один трамвай и троллейбус. Угроза выглядит более чем реальной. Умение организовывать забастовку профсоюз «Защита справедливости» продемонстрировал 2 августа, когда, по данным Ильгова, на работу не вышло около 2,5 тыс. рабочих двух харьковских троллейбусных депо – в полном составе троллейбусное депо №3 и некоторые рабочие депо №2.

Троллейбусники, крайне неудовлетворенные делами в «Горэлектротрансе», 2 августа в 11.00 провели пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации на площади Свободы.

Люди требовали погасить двухмесячную задолженность по заработной плате (по данным альтернативного профсоюза, в целом долг на предприятии составляет около 6 млн. грн.), возобновить отчисления в Пенсионный фонд, отправить в отставку директора ХКП «Горэлектротранс» Сергея Почепецкого и прекратить «дерибан и расчленение предприятия» (напомним, что в связи с реформированием «Горэлектротранса», решениями сессии Харьковского горсовета в городе создано пять коммунальных предприятий - «Салтовске трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо» «2-ое троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис»).

Рабочие вышли на площадь под национальными флагами, знаменами Конфедерации свободных профсоюзов Украины и инициативной группы «Прорвемся», а также с транспарантами: «Мы против дерибана нашего имущества» «Прибыль есть – зарплаты нет», «Мы против раздирания коммунального имущества», «Хватит издеваться!», «Евро-2012 – не повод украсть наши деньги».

Прямо на площади учасники акции составили и направили председателю Харьковского областного совета Сергею Чернову, секретарю Харьковского городского совета Александру Новаку и директору «Горэлектротранса» Сергею Почепецкому письмо с этими требованиями.

Местная власть, смущенная информационными сообщениями с площади, делегировала на экстренный брифинг в пресс-центр Харьковского городского совета директора Департамента транспорта и связей Харьковского городского совета Сергея Дульфана. Он по-своему попробовал успокоить мятежных рабочих «Горэлектротранса.

Дульфан обвинил троллейбусников и трамвайщиков в разворовывании ежедневного выторга на маршрутах и выразил уверенность, что забастовка работников троллейбусного депо связана с их опасением потерять незаконные доходы. В подкрепление своих слов чиновник продемонстрировал журналистам видеозаписи, где якобы зафиксировано, как водители передают выторг своим «сообщникам».

«Те забастовщики, которые не вышли сегодня на работу, объясняли свои действия протестом против реорганизации предприятия, опасением, что им не выплатят зарплату. В действительности основная причина этой забастовки в том, что они не хотят потерять незаконные доходы, которые получают, залезая в карман харьковчан», - заявил он.

По словам представителя власти, реорганизация предприятия якобы направлена именно на искоренение разворовывания выручки. «Создана целая вертикаль, которая состоит из водителей, контролеров, кондукторов, кассиров. Когда мы столкнулись с такими фактами, то приняли решение о реорганизации предприятия «Горэлектротранс». Город не должен терпеть кражи», - безапелляционно заявил Дульфан.

Руководитель Департамента транспорта, между тем, сообщил, что заработная плата транспортникам будет выплачена 15 августа, после того, как «разгрузится» бухгалтерия.

«Всех сотрудников известили, что в связи с загруженностью бухгалтерии все расчеты будут проведены одновременно: и выплата зарплаты за июнь, июль и часть августа, и выплата денег за неиспользованные отпуска или переводы отпусков на новые предприятия. Деньги на все эти расчеты есть. Но теперь, судя по всему, нужно будет проводить перерасчет, делать несколько сводок. Однако мы готовы выплатить зарплату сейчас же», - сказал он.

Дульфан отрицал слухи о том, что «Горэлектротранс» не нужен городу, и сказал, что Харьковский городской совет на в поддержку предприятия и для выплаты зарплаты на нем постоянно выделяет средства: в 2010 году – свыше 100 млн. грн., с начала этого года – более чем 42 млн. Также, по его словам, горсовет предоставил работникам «Горэлектротранса» льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (на этот момент объем льгот составляет 2,87 млн. грн.).

После брифинга господин Дульфан и прокурор Харькова Евгений Попович взяли участие в сборах трудового коллектива «Горэлектротранса». В присутствии начальников коллектив мятежного депо пообещал (главное – выполнил обещание!) выйти на городские маршруты 3 августа в соответствии с графиком.

Попович заверил участников сборов, которые выразили опасение по поводу возможных увольнений, что будет держать на личном контроле все случаи незаконных увольнений работников предприятия. В свою очередь, Дульфан заявил, что решение о дисциплинарных взысканиях относительно 42 кондукторов и 74 водителей «Горэлектротранса», которые не вышли на работу, будет принято в соответствии с законодательством, коллегиально, на заседании административной комиссии предприятия.

Чиновник горсовета также заверил работников, что на протяжении трех недель контрольно-ревизионное управление Харьковской области проверит всю финансовую документацию ХКП «Горэлектротранс» и озвучит свои выводы на ближайших сборах трудового коллектива предприятия, которые планируется провести 22 августа.

При этом подчеркнул, что забастовка не помешает реорганизации «Горэлектротранса».

Комментарий директора «Горэлектротранса» Сергея Почепецкого пока еще получить не удалось, а председатель официального профсоюза предприятия Людмила Захарченко наотрез отказалась комментировать УНИАН эту ситуацию.

В пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Харьковского городского совета Вячеслава Бесараба корреспонденту УНИАН сообщили, что Харьковское городское управление юстиции 29 июля отменило приказ о регистрации первичной профсоюзной организации Всеукраинского профессионального союза «Защита справедливости» ХКП «Горэлектротранса», что ставит под сомнение юридические правомочия этой организации. Однако работники «беспокойных» депо признают за ее председателем Ильговим право отстаивать свои интересы. Сам Ильгов, ссылаясь на законодательство, заявил, что имеет полное право возглавлять профсоюзную организацию, даже не будучи работником «Горэлектротранса».

Следовательно, городская власть временно успокоило мятежное предприятие, удовлетворив требования рабочих лишь частично: реорганизацию, против которой выступили два депо «Горэлектротранса», не будут останавливать. Поэтому будут ли ездить в Харькове трамваи и троллейбусы после 8 августа непонятно. Ильгов заявил, что, невзирая на обещания Дульфана, 3 августа уволили трех кондукторов из троллейбусного депо №3. «Сегодня (4 августа. – Авт.) мы встречаемся, решаем, возможно, раньше станем», - сказал он. Поэтому вопрос полной остановки наземного электротранспорта в Харькове остается открытым.

Как показали события декабря 2010 года, забастовка может закончиться ничем. Тогда в результате пятидневного простоя наземного электротранспорта в Харькове рабочие частично получили зарплату и прекратили выступления. Зимой городская власть обещала найти пути вывода из кризиса «Горэлектротранса», однако системного решения проблем не нашла – долги по зарплате и взносам в ПФ, как и раньше, есть.

Ситуация осложняется тем, что подвижной состав предприятия изношен почти полностью. По данным главного управления статистики в Харьковской области, по состоянию на начало мая 2011 года в Харькове 94,8% трамваев отработали свой амортизационный срок и подлежат списанию. Также отработали амортизационный срок и подлежат списанию 62,5% троллейбусного парка ХКП «Горэлектротранс». Средний возраст трамваев достигает почти 27 лет, троллейбусов – 13.

Юрий Ларин, Харьков